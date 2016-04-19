Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,44 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2544,3478 (19 апреля – 2548,4764)

100 EUR – 2886,0537 (19 апреля – 2881,3074)

10 RUR – 3,8758 (19 апреля – 3,7328)

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Как сообщал УНИАН, 19 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,42/25,49 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9200/28,9990 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3880 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,4435 гривни/доллар, к этому часу заключена 561 сделка на сумму 561 миллион долларов.