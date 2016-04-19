Порошенко намерен провести встречи с деловыми кругами Украины

Президент Украины Петр Порошенко намерен провести ряд встреч с деловыми кругами страны, и первые такие встречи состоятся уже в четверг, 21 апреля.

Об этом Порошенко сказал в ходе заседания Национального совета реформ.

"В ближайшее время, надеюсь, в четверг будут первые встречи с бизнесом, предпринимательскими советами, посвященные защите их законных интересов", - сказал он.

Также президент выразил готовность стать надежным союзником украинского бизнес-омбудсмена Альгирдаса Шеметы.

"Я готов стать самым главным союзником нашего бизнес-омбудсмена. Надеюсь, что Альгирдас Шемета также не против такого союза", - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Совет-бизнес омбудсмена в 2015 году содействовал компенсации бизнесу 2,7 миллиарда гривень, потеря которых могла стать результатом неправомерных действий органов государственной власти.

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило законопроект об Офисе бизнес-омбудсмена, дающий ему полномочия доступа к информации и регулирующий взаимодействие с государственными органами.

В случае принятия парламентом, документ на законодательном уровне создает в Украине институт бизнес-омбудсмена в качестве независимой организации, которая будет помогать бизнесу в защите прав на предпринимательскую деятельность.

Идея открытия в Украине Офиса бизнес-омбудсмена в качестве представителя интересов бизнеса в органах власти была озвучена весной 2014 года. К декабрю 2014 года был сформирован предварительный набор функций, которыми планировали наделить бизнес-омбудсмена, а также набор требований к кандидатуре бизнес-омбудсмена. 22 декабря 2014 года на эту должность был назначен литовец Альгирдас Шемета, ранее занимавший пост еврокомиссара.

Активную деятельность в качестве неправительственной организации Офис начал осуществлять с 20 мая 2015 года.