Сотрудничество с МВФ сделает Украину сильнее - Гройсман

Сотрудничество с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом является необходимым, поскольку позволит сделать страну сильнее, сказал в ходе заседания Национального совета реформ премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Важность сотрудничества с МВФ не в том, что мы взяли и подписали программу, а потому что это нужно Украине и украинцам. Это нужно для того, чтобы сделать страну сильнее. И граждане должны это ощущать, хотя мы понимаем, что будем проходить болезненные моменты", - сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко также подчеркивал безальтернативность политики сотрудничества с МВФ по утвержденной в марте 2015 года четырехлетней программе реформ.

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Как сообщал УНИАН, глава МВФ Кристин Лагард на встрече с главой НБУ Валерией Гонтаревой в Вашингтоне отметила, что Фонд готов продолжить поддержку Украины на пути экономических реформ, и анонсировала визит миссии МВФ в Украину в ближайшее время.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

На данный момент идет второй пересмотр программы. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между властями и Советом директоров МВФ.

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Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 миллиарда долларов. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 миллиарда долларов финансовой помощи – 1 миллиард долларов в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.