Порошенко намерен до 1 июня подготовить проекты законов по деофшоризации

Об этом он заявил на заседании Национального совета реформ во вторник.

“До 1 июня подготовка законов, совместная, согласованная с экспертной средой, с привлечением лучших мировых консультантов, аудиторов. Мы сможем, используя лучший мировой опыт, опыт Организации экономического сотрудничества и развития, представить их Верховной Раде для согласованного голосования”, - сказал он.

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Также президент сообщил, что в понедельник, 18 апреля, он утвердил концепцию деофшоризации.

“Уверен в том, что представители Государственной фискальной службы, Министерства финансов, Администрации президента, Верховной Рады смогут наконец сделать шаги, которые продемонстрируют, что мир уже никогда не будет таким, как раньше, и не будет возможности гражданам Украины использовать офшорные компании для минимизации уплаты налогов внутри государства”, - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в мире разразился «офшорный скандал» из-за обнародования результатов финансовых расследований «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), фигурантами которых стали ведущие политики и публичные люди во многих странах, включая Украину.

В публикациях, основанных на документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, речь идет о создании офшорных компаний богатыми и влиятельными людьми во всем мире, которые скрывали свои доходы.

Согласно материалам, одним из фигурантов расследований стал также президент Украины. По информации журналистов, он основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации. В то же время Порошенко и его советники заверяют, что офшоры не создавались с целью уклонения от уплаты налогов или любых других обязательств.