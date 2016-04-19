"Сбербанк" докапитализируется на 4,3 миллиарда гривень

Наблюдательный совет "Сбербанка" принял решение об увеличении уставного капитала дочернего банка в Украине на 4,3 миллиарда гривень – до 12,5 миллиарда гривень.

Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, увеличение капитала проводится в соответствии с утвержденным Национальным банком Украины планом докапитализации.

Докапитализация будет проведена путем конвертации ранее полученных межбанковских кредитов в капитал, а полученные средства банк намерен направить на формирование дополнительных резервов под кредиты.

Читайте такжеВ Черновцах по требованию активистов демонтировали вывеску банка страны-агрессора (фото)

Справка УНИАН. Дочерний банк "Сбербанка России" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших по объему активов. 100% акций банка принадлежат "Сбербанку России" (Российская Федерация). В ноябре прошлого года банк сменил название на "Сбербанк".