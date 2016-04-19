На Банковой назвали условия получения Украиной кредитов на $2,8 миллиарда

Украина должна до конца мая принять 24 законопроекта для получения 1,7 миллиарда долларов транша от Международного валютного фонда, 1 миллиард долларов кредитных гарантий от США и 105 миллионов евро от Европейского Союза.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив на брифинге после заседания Национального совета реформ.

"Что касается сотрудничества с МВФ - нам необходимо принять 19 законопроектов. Их принятие открывает путь для очередного транша от Фонда в размере 1,7 миллиарда долларов, а также дополнительных гарантий правительства США на 1 миллиард долларов… Что касается сотрудничества с ЕС - на кону для Украины 105 миллионов евро в рамках третьего транша макрофинансовой помощи. Для этого необходимо принять 5 законопроектов", - сказал он.

По словам Шимкива, 2 законопроекта внесены в Верховную Раду, 5 законопроектов приняты парламентом в первом чтении, 2 законопроекта отозваны и требуют доработки правительством, а 15 законопроектов требуют повторного внесения в связи с отставкой правительства.

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Как сообщал УНИАН, в январе Минфин сообщил, что Украина в текущем году планирует привлечь от международных финансовых организаций порядка 10 миллиардов долларов, включая 5,8 миллиарда долларов от Международного валютного фонда и более 1,5 миллиарда долларов по новым кредитным программам от Всемирного банка. От правительства США планируется получить 1 миллиард долларов, от правительства Японии - до 1,3 миллиарда долларов, Швейцарии - 0,2 миллиарда долларов, от ЕС - 1,2 миллиарда евро плюс дополнительно 170 миллионов евро грантов. От правительства Польши - 100 миллионов евро, от Германии - 300 миллионов евро плюс 150 миллионов евро на инвестпроекты. От ЕБРР - 177 миллионов долларов на существующие инвестпроекты плюс 1,1 миллиарда долларов на новые инвестпроекты, от ЕИБ - 175 миллионов долларов по существующим проектам плюс 1,1 миллиарда долларов на инвестирование новых проектов.

По мере поступления средств от международных финансовых организаций, ключевой из которых является МВФ, будут пополнятся золотовалютные резервы страны. В частности, Национальный банк Украины прогнозирует рост золотовалютных резервов по итогам 2016 года до 19,6 миллиарда долларов, а в 2017 году - до 22,3 миллиарда долларов. На текущий момент резервы составляют 12,722 миллиарда долларов.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта 2015 года, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

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На данный момент идет второй пересмотр программы. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между властями и Советом директоров МВФ.

Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 миллиарда долларов. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 миллиарда долларов финансовой помощи – 1 миллиард долларов в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.