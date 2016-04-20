Народный банк Китая укрепил юань до максимума с начала года

Народный банк Китая в среду укрепил курс юаня к доллару до максимальной с начала года отметки.

Средний обменный курс Народный банк Китая установил в среду на отметке 6,4579 юаня за доллар, что на 121 пункт меньше фиксинга вторника, когда курс составил 6,4700 юаня за доллар.

Народный банк Китая 1 апреля установил курс юаня к доллару на уровне 6,4585, что стало предыдущим максимальным укреплением курса китайской валюты по отношению к доллару с начала 2016 года, передает РИА Новости.

На фоне девальвации юаня к американскому доллару эксперты заговорили о том, что ЦБ Китая намеренно обесценивает национальную валюту для стимулирования экспорта. Премьер Ли Кэцян, глава Народного банка Чжоу Сяочуань и другие официальные лица неоднократно отвергали эти обвинения и заверяли, что Китай выступает против намеренного понижения курса своей валюты. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне также высказался против намеренной девальвации национальной валюты Китая для стимулирования экспорта.

Читайте такжеВ Китае установлен размер взятки, карающийся смертной казнью

Народный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса юаня с августа 2015 года, когда девальвация юаня сильнейшим образом отразилась на мировых фондовых рынках и привела к падению основных фондовых индексов Китая на 5-6%. После обострившейся напряженности на фондовых и финансовых рынках китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня.