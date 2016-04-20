Минфин определил несколько шагов для деофшоризации украинской экономики

Министерство финансов Украины в процессе выполнения поручения президента Петра Порошенко уже определило несколько шагов в направлении деофшоризации украинской экономики.

Как сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook, Минфин планирует использовать те меры, которые были предложены Организацией экономического сотрудничества и развития и доказали свою эффективность.

В том числе, по словам Данилюка, министерство будет работать над присоединением Украины к многосторонним соглашениям об обмене информацией, что позволит быстро обмениваться финансовыми учетными данными и эффективно предотвращать уклонение от уплаты налогов.

Также Минфин планирует постепенный пересмотр двусторонних соглашений Украины об избежании двойного налогообложения в соответствии с принципами ОЭСР. В настоящее время, как отметил Данилюк, этим принципам соответствуют три соглашения между Украиной и другими государствами.

Кроме того, министерство будет совершенствовать правила трансфертного ценообразования и соответствующей отчетности.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко намерен до 1 июня подготовить проекты законов о деофшоризации украинской экономики и вынести их на рассмотрение Верховной Рады. Законы будут подготовлены с привлечением мировых консультантов и аудиторов.

Также президент 18 апреля президент утвердил концепцию деофшоризации и призвал Государственную фискальную службу, Министерство финансов, Администрацию президента и Верховную Раду предпринять шаги для прекращения практики использования офшорных компаний для минимизации уплаты налогов внутри государства.

В начале апреля в мире разразился «офшорный скандал» из-за обнародования результатов финансовых расследований «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), фигурантами которых стали ведущие политики и публичные люди во многих странах, включая Украину.

В публикациях, основанных на документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, речь идет о создании офшорных компаний богатыми и влиятельными людьми во всем мире, которые скрывали свои доходы.

Согласно материалам, одним из фигурантов расследований стал также президент Украины. По информации журналистов, он основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации. В то же время Порошенко и его советники заверяют, что офшоры не создавались с целью уклонения от уплаты налогов или любых других обязательств.