Сегодня в Гааге решится судьба иска акционеров ЮКОСа к России на $50 миллиардов

Сегодня, 20 апреля, станут известны итоги рассмотрения жалобы России на решения арбитража в Гааге, присудившего в июле 2014 года $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, пишет "Коммерсант".

В такую сумму компенсации третейский суд оценил нарушение прав иностранных инвесторов, выраженное в экспроприации активов нефтекомпании. Россия это решение оспорила, подав в январе 2015 года ходатайство о его отмене в Окружной суд Гааги.

О том, что решение по жалобе РФ на вердикт гаагского арбитража от июля 2014 года появится сегодня, 20 апреля, еще 9 февраля сообщила председательствующая на рассмотрении дела судья Доминик Аартс в ходе первых слушаний в Окружном суде Гааги. Окружной суд не будет рассматривать дело по существу, для отмены решений арбитража ему нужно установить нарушение процессуальных норм или публичного правопорядка.

Читайте такжеИнтерпол отказался объявлять Ходорковского в международный розыск: дело политическоеЭкс-владельцы ЮКОСа в 12:30 по московскому времени организуют телефонную конференцию для оглашения результатов рассмотрения спора: в 56 государствах открыты горячие линии, позвонив на которые можно подключиться к трансляции. «Несомненно, что решение нидерландского суда повлияет на дальнейшие процессы (признания и приведения в исполнение - “Ъ”) по всему миру»,— говорится в анонсе конференции.

Позиция РФ в спорах с экс-акционерами ЮКОСа остается неизменной: третейский суд в Гааге не имел полномочий рассматривать этот спор, так как Энергетическая хартия не была ратифицирована Россией. Акционеры обанкроченной нефтекомпании, по мнению РФ, являются не иностранными инвесторами, а российскими гражданами, использующими подставные фирмы для владения акциями. Кроме того, РФ настаивает, что во время рассмотрения спора были нарушены процессуальные нормы: Гаагский арбитраж вышел за пределы своего мандата, поскольку помимо арбитров наиболее активное участие в деле и в составлении решений принимал Мартин Валасек — секретарь и административный работник суда. Критикует Россия и методику расчета размера компенсации, считая итоговую сумму завышенной как минимум на $20 млрд.

К этому добавился новый аргумент, который может учесть Окружной суд Гааги: в январе 2016-го Апелляционный суд Швеции признал, что у Стокгольмского арбитража не было компетенции взыскивать с РФ $2 млн компенсации за экспроприацию ЮКОСа по иску испанских инвестфондов в 2012 году. По мнению юристов, это усиливает позицию РФ в оспаривании решений Гаагского арбитража на $50 млрд, поскольку они основывались в том числе и на решении арбитража Стокгольма.

Тем временем истцы уже начали приводить решение арбитража в исполнение. В ряде стран были арестованы российские активы. Россия уже обжаловала это — ожидается, что слушания пройдут в октябре-ноябре 2016 года.