Первое заседание нового Кабмина: Гройсман назвал главные задачи правительства

Задачей нового правительства, состав которого был утвержден Верховной Радой 14 апреля текущего года, должны стать поддержка макроэкономической стабильности, борьба с коррупцией, а также ориентация на дальнейший экономический рост.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.

Гройсман подчеркнул, что новоназначенные министры знакомятся с состоянием дел в стране и готовят программу своих действий. В этой связи Гройсман напомнил, что уже через 30 дней будет готов пошаговый план осуществления первоочередных реформ.

«Наши приоритеты неизменны - повышение качества госуправления, обеспечение макрофинансовой стабильности, восстановление экономического роста. Один из приоритетов - преодоление коррупции», - сказал Гройсман, добавив, что необходимо наполнять бюджет, который будет направлен на решение текущих проблем.

Гройсман отметил, что важно не просто получить множество планов по реформам, а определить зону ответственности каждого министра.

Также, по его словам, важно принятие правительственных законопроектов для эффективного проведения реформ.

"Я требую от каждого министра качественного взаимодействия с парламентом", - заявил премьер.

Он подчеркнул, что общая задача - повысить качество жизни людей, и это должно быть на повестке дня каждого министра.

"Главный приоритет - это люди... Рассчитываю на ответственность каждого министра", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, первые решения будут приняты уже на сегодняшнем заседании правительства.