Данилюк назвал свои приоритеты на посту министра финансов

Приоритетами министра финансов являются продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, обеспечение прозрачного и своевременного бюджетного процесса-2017, реформирование и минимизация вмешательства в работу бизнеса Государственной фискальной службы, написал новоназначенный министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

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«Сегодня обсудил эти задачи на аппаратном совещании с руководителями департаментов министерства и госорганов, которые входят в сферу подчинения Минфина - Государственной фискальной службы, Государственной финансовой инспекции, Госказначейства. Со своей стороны услышал о ключевых вызовах, существующих по различным направлениям работы Минфина», - отметил министр.

Данилюк пообещал регулярно информировать о следующих шагах и достижениях в Министерстве финансов на своей странице в Facebook, пожелал сил команде министерства и выразил надежду на эффективное и плодотворное сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 14 апреля приняла решение уволить с должности премьер-министра Арсения Яценюка и назначить на эту должность Владимира Гройсмана, который заявил о сложении полномочий председателя Верховной Рады.

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Позднее парламент утвердил представленный премьер-министром кадровый состав правительства, в том числе пост министра финансов занял Александр Данилюк, который ранее был первым замглавы Администрации президента Украины и представителем главы государства в Кабинете министров.