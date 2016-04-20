Гройсман обещает дерегуляцию рынка лекарств

Кабинет министров Украины намерен на своем заседании в среду, 20 апреля, принять ряд необходимых решений для дерегуляции рынка лекарств с целью наполнения рынка и установления конкурентных цен на лекарства в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.

Гройсман сказал, что речь идет о принятии специального постановления правительства, а также утверждении изменений в существующее законодательство.

«Первое задание правительства - нужно дерегулировать рынок (лекарств - УНИАН). Нужно дать возможность украинцам покупать качественные лекарства, которые производятся в Украине, США, в Канаде, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии. Лекарства, которые там сертифицированы и качественны, но которые исключительно по бюрократическим барьерам не могут попасть на украинский рынок. Сегодня мы должны решить эти вопросы», - сказал Гройсман.

Присутствовавший на заседании первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что предлагаемые правительством изменения - это первый шаг на пути к дерегуляции рынка лекарств.

«Мы предлагаем сократить срок экспертизы до 20 дней, пересмотреть лимиты контрактов на лекарственные средства, которые находятся под контролем по трансфертному ценообразованию, исключить возможность организации параллельного импорта лекарств в Украину, и тут мы говорим о патентном праве. А также пересмотреть требования к упаковке с возможностью использования оригинальной упаковки», - сказал Кубив.

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева отметил, что предложенные меры позволят значительно приблизиться к решению вопроса ценового аспекта на рынке лекарств, а также контроля качества лекарств, попадающих на рынок Украины.

Резюмируя дискуссию, премьер Гройсман предложил общественности включиться в обсуждение сложившейся на рынке лекарств ситуации. «Нужно сломать существующую систему», - сказал Гройсман. Он также добавил, что необходимо инициировать расследование силами Антикоррупционного бюро в отношении предприятий - монополистов, а также госструктур, ответственных за функционирование рынка лекарств.

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Ранее в пресс-службе правительства отмечали, что проблема ценообразования на лекарства в Украине стала одной из первых тем правительственных совещаний, которые провел Гройсман в первые дни после назначения на должность премьер-министра.