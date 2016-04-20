Данилюк потребовал от Насирова отчитаться о потерях данных с серверов ГФС

Министр финансов Украины Александр Данилюк попросил главу Государственной фискальной службы Романа Насирова отчитаться о потерях данных с серверов службы и предпринятых шагах для решения этой проблемы и нейтрализации негативных последствий.

Как написал министр на своей странице в соцсети Facebook, глава ГФС назвал причиной происшествия сбой в работе базы данных, и заверил, что утечки или потери данных не произошло.

«В случае повторения ситуации в будущем, внутренние расследования по этому поводу будет проводить уже Минфин», - предупредил Данилюк.

Также он сообщил, что обсудил с руководством ГФС меры для избежания повторения таких инцидентов в дальнейшем.

Ранее в ряде СМИ был опубликован приказ Фискальной службы, в котором отмечалось, что в период с 6 по 11 декабря 2015 года в ГФС было потеряно около 3 террабайт информации, в том числе около 531 тыс. электронных документов и резолюций к ним, 26 тыс. данных в регистрационных карточках, 4,1 тыс. регистрационных карточек, из которых 128 – Верховной Рады Украины, 174 – Кабинета министров Украины, 136 – Министерства финансов Украины, 2062 – других министерств и центральных органов исполнительной власти, 1547 – юридических лиц, 3,1 тыс. контрольных карточек. Потеря такого массива информации объяснялась «возникновением и накоплением ошибок в системе хранения данных Hitachi VSP, которые привели к невозможности создания резервной копии системы».

Впоследствии, 19 апреля, Государственная фискальная служба сообщила о восстановлении документов, утерянных в декабре 2015 года, и назвала причиной инцидента технический сбой, который в свою очередь произошел по причине использования устаревшего оборудования, отсутствия надлежащих условий для размещения серверов и другого оборудования, а также отсутствия возможности обеспечить надлежащий уровень защиты информации.

По информации ГФС, для выявления причин сбоя руководство службы инициировало проведение внутренней проверки, по результатам которой документы в электронном виде восстановлены в соответствии с оригиналами, а также приняты меры за допущенные просчеты и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в отношении ответственных лиц, включая увольнение. В настоящее время, по информации ГФС, все информационные системы службы работают в штатном режиме, но вопрос устаревшего оборудования остается открытым.