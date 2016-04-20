Если дело против Гонтаревых закрыто необоснованно, надо ставить вопрос об увольнении главы НАБУ, - нардеп

Если комитеты Верховной Рады по противодействию коррупции и банковской деятельности установят, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины «спустили на тормозах» дело против семьи Гонтаревых, необходимо ставить вопрос об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, допустившего служебную халатность.

Об этом заявил народный депутат, член фракции БПП Иван Винник, сообщает «Главком».

«Я бы тогда настаивал (если бы был членом этих двух комитетов), что, если мы не доверяем НАБУ, то совместно с выводами комитетов, которые можно было бы в целом озвучить с трибуны Рады, нужно внести постановление или соответствующий проект законодательного акта, который бы увольнял действующего руководителя Национального антикоррупционного бюро, который позволил себе, по меньшей мере, служебную халатность в отношении этого расследования», - заявил Винник.

Вместе с тем, депутат отметил, что негативно относится к тому, что депутаты перенимают на себя функции правоохранительных органов, так как Конституцией у членов парламента не предусмотрены такие полномочия.

«Это немного досадно, потому что мы все стоя аплодировали созданию этой институции (НАБУ), мы сообща выбирали руководителя этой институции», - сказал нардеп.

Как сообщалось, дело в отношении главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, связанное с депозитами ее сына Антона Гонтарева и его супруги в Дельта Банке, было открыто НАБУ в январе 2016 года после обращения главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина. Ранее Валерия Гонтарева заявила, что депозит его сына в Дельта Банке пропал, однако НАБУ установило, что Артем Гонтарев полностью сохранил свой вклад в сумме 800 тыс. грн. В феврале 2015 года накануне признания Дельта Банка неплатежеспособным сын главы Нацбанка перевел 300 тыс. грн на счет жены, еще 300 тыс. грн получил наличными в кассе банка. Его супруга также получила наличными около 150 тыс. грн. Еще 100 тыс. грн она перевела на счета своих родителей. Благодаря этому, остатки на счетах сына и невестки Валерии Гонтаревой на момент банкротства Дельта Банка составили менее 200 тыс. грн, и впоследствии были компенсированы Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

В НАБУ не усмотрели злоупотреблений в том, что родственникам Гонтаревой выдавали через кассу банка по 150 тыс. грн в день, когда другим вкладчикам с трудом удавалось получить не более нескольких сотен гривень. В апреле 2016 года дело было закрыто.

На сегодняшнем совместном заседании парламентских комитетов по финансовой политике и противодействию коррупции депутаты рассмотрят ситуацию с депозитами семейства главы Нацбанка в Дельта Банке.

По словам журналиста Александра Дубинского, благодаря инициативной группе вкладчиков Дельта Банка удалось получить внутреннее распоряжение по банку, которым устанавливается ограничение по снятию средств со счетов. В декабрь 2014 года кассирам банка было указано проводить строгий мониторинг всех операций свыше 5000 грн. «Мониторинг этот по каждому (!) клиенту должен был осуществляться с помощью ПО Siebel. В этом ПО можно видеть все операции клиентов по снятию средств по каждому отделению банка. Данный документ говорит о том, что расследуя дело Гонтаревой о снятии её сыном и невесткой депозитов в Дельта Банке, детектив Национального антикоррупционного бюро Виктория Жукова – сознательно или в связи с непрофессионализмом – не проверила исключительность операций Антона Гонтарева и его жены», - утверждает Дубинский.