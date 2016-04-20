Дело ЮКОСа: суд в Гааге принял решение в пользу России

Как сообщает Bloomberg, голландский окружной суд в Гааге постановил, что коллегия арбитражного суда не обладает компетенцией для рассмотрения исков такого рода.

Окружной суд также постановил, что судьями был неправильно истолкован договор, который Россия подписала, но не ратифицировала.

Решение в пользу России может освободить счета и имущество, принадлежащие государственным компаниям за рубежом, которые были заморожены в то время, как GML Ltd., холдинговая компания, принадлежащая четырем бывших владельцев ЮКОСа, пыталась получить компенсацию. В GML заявили, что компания планирует обжаловать решение окружного суда.

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Франция заморозила около $1 млрд, однако большая часть этих активов позже была освобождена по решению суда в 2014 году. Юристы планируют подать ходатайство об освобождении активов в Бельгии и Франции, заявил Андрей Кондаков, генеральный директор Международного центра правовой защиты, который представляет интересы России в деле.