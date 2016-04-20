Финансисты США: Британия многим рискует в случае выхода из Евросоюза

Восемь бывших министров финансов США выступили со статьей в газете Times, отметив в ней, что выход из Евросоюза пошатнет позиции Лондона как одной из финансовых столиц Европы, передает Би-би-си.

Статья вышла накануне визита американского президента Барака Обамы в Великобританию. Ее авторы говорят о том, что Великобритании будет трудно заключать и соблюдать соглашения о торговле, не будучи членом ЕС.

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Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза уже отреагировали на публикацию, обвинив ее авторов в двойных стандартах и недооценке места, которое Британия занимает в мире.

Министр финансов Джордж Осборн ранее заявлял, что выход из Евросоюза станет для Великобритании серьезным экономическим шоком.

О тяжелых последствиях выхода Великобритании из ЕС предупреждал и Международный валютный фонд. Его специалисты отмечали, что эти последствия будут наблюдаться как в региональном, так и в глобальном масштабе.

Референдум по вопросу о выходе страны из Евросоюза пройдет 23 июня. Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон заявил, что решение, которое в этот день примут британцы, будет окончательным и повторные референдумы проводиться не будут.