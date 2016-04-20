Депутаты снова хотят заслушать доклад Гонтаревой – инициатор Ляшко

33 народных депутата Украины инициируют заслушивание доклада главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой о деятельности регулятора.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде сегодня, 20 апреля, под номером 4475, однако текст документа на парламентском сайте пока отсутствует.

Авторами документа являются лидер Радикальной партии Олег Ляшко и еще 32 народных депутата из разных политических сил.