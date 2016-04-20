Депутаты снова хотят заслушать доклад Гонтаревой – инициатор Ляшко
12:27, 20 апреля 2016Финансы
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Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде сегодня.
Ляшко хочет послушать Гонтареву в Раде / Фото УНИАН
33 народных депутата Украины инициируют заслушивание доклада главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой о деятельности регулятора.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде сегодня, 20 апреля, под номером 4475, однако текст документа на парламентском сайте пока отсутствует.
Авторами документа являются лидер Радикальной партии Олег Ляшко и еще 32 народных депутата из разных политических сил.
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