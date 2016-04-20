Гривня продолжает укрепляться на межбанке

В среду, 20 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,40/25,45 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8590/28,9130 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3840/0,3850 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,4167 гривни/доллар, к этому часу заключено 76 сделок на сумму 26,72 миллионоа долларов.