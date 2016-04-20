Кабмин направил в Раду три законопроекта о реформе ГФС для продолжения сотрудничества с МВФ

Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду три законопроекта о реформе Государственной фискальной службы, принятие которых необходимо для продолжения сотрудничества с основным кредитором Украины Международным валютным фондом.

Соответствующее решение было принято на первом заседании нового состава правительства в среду.

"Три проекта законов, которые были отозваны из Верховной Рады в связи с изменением состава правительства. Они касаются реформы Государственной фискальной службы. Они необходимы для возобновления сотрудничества с МВФ", - сказал министр финансов Александр Данилюк.

По словам главы Минфина, первый законопроект касается увеличения количества заместителей в центральных органах исполнительной власти, второй - изменения в Таможенный кодекс по организации территориальных органов ГФС, третий - проект закона о минимизации влияния администрирования налогов на доходы государственного бюджета.

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Как сообщал УНИАН, по словам заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива, Украина должна до конца мая принять 24 законопроекта для получения 1,7 млрд долл. транша от Международного валютного фонда, 1 млрд долл. кредитных гарантий от США и 105 млн евро от Европейского Союза.

По его словам, 2 законопроекта уже внесены в Верховную Раду, 5 законопроектов приняты парламентом в первом чтении, 2 законопроекта отозваны и требуют доработки правительством, а 15 законопроектов требуют повторного внесения в связи с отставкой правительства.