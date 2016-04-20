Украина ратифицировала выделение ЕС 97 миллионов евро на реформу децентрализации

Кабинет министров Украины одобрил соглашение с Европейским Союзом о выделении нашей стране 97 миллионов евро на поддержку реформы децентрализации и уполномочил министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко подписать соглашения.

Соответствующее решение было принято на первом заседании нового состава правительства в среду.

"Соглашением предусматривается предоставление правительству Украины безвозмездной помощи в объеме 97 миллионов евро от Европейского Союза и членов ЕС", - сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По его словам, ЕС предоставит 90 миллионов евро от общей суммы, 6 миллионов евро предоставит Германия и 1 миллион евро - Польша.

При этом 65 миллионов евро будут направлены на укрепление местных органов государственной власти, которые будут нести больше ответственности в рамках децентрализации, а остальная сумма - на создание 600 центров предоставления админуслуг.

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Как сообщал УНИАН, Европейский Союз в начале апреля анонсировал выделение Украине 97 миллионов евро на поддержку местного самоуправления.

Украина в текущем году планирует привлечь от международных финансовых организаций порядка 10 миллиардов долларов, включая 5,8 миллиарда долларов от Международного валютного фонда и более 1,5 миллиарда долларов по новым кредитным программам от Всемирного банка.