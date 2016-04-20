Главе надзора НБУ грозит звание "недобросовестный банкир" – журналист

НБУ вряд ли признает "Платинум Банк", у которого давно проблемы, неплатежеспособным до июня. Об этом пишет журналист Сергей Лямец на своей странице в Facebook.

По его словам, причина в главе департамента надзора НБУ Екатерине Рожковой, которая пришла работать во власть из этого самого "Платинума" в июне 2015 года. До этого она с 2013 года работала сначала зампредом, а последние полтора года - и.о. председателя правления.

Лямец отмечает, что Рожкова не хочет подпасть под запрет работать в банковском бизнесе.

«С 6 июня 2015 года вступили в силу более жесткие определения, каких банкиров считать недобросовестными и имеющими плохую репутацию. Там есть чудесный критерий: "если банкир проработал свыше 6 месяцев в последний год перед введением временной администрации», - пишет журналист.

Лямец отмечает, что если ввести временную администрацию в "Платинум" до 10 июня, Рожкова станет недобросовестным банкиром.

«Она будет лишена права занимать руководящие должности в банковской сфере на срок 3 года. А по факту - на целые 10 лет. Ведь на "Платинум" заведены уголовные дела по факту незаконных операций по выводу средств… Для таких случаев НБУ ввел еще более жесткие меры отлучения недобросовестных банкиров. Рожкова под них подпадает на 100%. Но - до 10 июня 2016 года. После этого она чиста, как только что выпавший снег», - отмечает журналист.

Лямец резюмирует, что в случае попадания Рожковой в список недобросовестных банкиров, она не сможет занимать должность руководителя банковского надзора.

Справка УНИАН. «Платинум Банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу средних финансовых учреждений. Фонд прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (ЕIIC, Люксембург) завершил сделку по приобретению «Платинум Банка» 18 ноября.