Новый-премьер министр заверил, что Украина выполнит все обязательства перед МВФ

Украина выполнит все обязательства, взятые перед международными финансовыми организациями и кредитами, в первую очередь, перед Международным валютным фондом, сказал в ходе брифинга в правительстве премьер-министр Украины Владимир Гройсман

"С МВФ есть соглашение, которое подписано. Оно предполагает ряд заданий, которые надо выполнить. Правительство добросовестно выполнит эти задания и обязательства, которые были взяты", - сказал Гройсман. Он уточнил, что план взаимодействия с МВФ - это не "план МВФ", это "украинский план", который нужно выполнить.

Ранее глава правительства отмечал, что сотрудничество с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом является необходимым, поскольку позволит сделать страну сильнее.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между властями и Советом директоров МВФ.