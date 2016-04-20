Нацбанк завтра может уменьшить учетную ставку
Завтра НБУ может снизить учетную ставку, поскольку большинство факторов, сдерживающих смягчение монетарной политики, потеряли актуальность.
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева завтра, 21 апреля, объявит решение правления регулятора по вопросам монетарной политики, в том числе в отношении учетной ставки НБУ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, брифинг главы НБУ состоялся в 14:00 в помещении Национального банка Украины.
По оценкам экспертов, правление НБУ 21 апреля может принять решение о снижении учетной ставки на 2-3 процентных пункта, или до 19-20% годовых, поскольку большинство факторов, сдерживающих смягчение монетарной политики, потеряли актуальность.
В частности, как отметили аналитики Concorde Capital в своем экономическом обзоре, имеющемся в распоряжении УНИАН, на прошлом заседании по данному вопросу в начале марта НБУ назвал основными предпосылками для смягчения монетарной политики в будущем возобновление политической стабильности, улучшение перспектив для украинских экспортеров и возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.
Как обратили внимание эксперты, две из трех вышеперечисленных предпосылок для смягчения уже произошли, в связи с чем они ожидают позитивного решения НБУ по снижению не только формальной ставки рефинансирования, но и последующего пересмотра в сторону понижения ставок на денежном рынке.
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Как сообщал УНИАН, правление НБУ 3 марта приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 22% годовых и анонсировало следующее заседание по вопросам монетарной политики 21 апреля.
Нацбанк с 4 марта 2015 года повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее.
С 28 августа Национальный банк снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября - до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.