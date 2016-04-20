Нацбанк завтра может уменьшить учетную ставку

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева завтра, 21 апреля, объявит решение правления регулятора по вопросам монетарной политики, в том числе в отношении учетной ставки НБУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, брифинг главы НБУ состоялся в 14:00 в помещении Национального банка Украины.

По оценкам экспертов, правление НБУ 21 апреля может принять решение о снижении учетной ставки на 2-3 процентных пункта, или до 19-20% годовых, поскольку большинство факторов, сдерживающих смягчение монетарной политики, потеряли актуальность.

В частности, как отметили аналитики Concorde Capital в своем экономическом обзоре, имеющемся в распоряжении УНИАН, на прошлом заседании по данному вопросу в начале марта НБУ назвал основными предпосылками для смягчения монетарной политики в будущем возобновление политической стабильности, улучшение перспектив для украинских экспортеров и возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как обратили внимание эксперты, две из трех вышеперечисленных предпосылок для смягчения уже произошли, в связи с чем они ожидают позитивного решения НБУ по снижению не только формальной ставки рефинансирования, но и последующего пересмотра в сторону понижения ставок на денежном рынке.

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Как сообщал УНИАН, правление НБУ 3 марта приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 22% годовых и анонсировало следующее заседание по вопросам монетарной политики 21 апреля.

Нацбанк с 4 марта 2015 года повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее.

С 28 августа Национальный банк снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября - до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.