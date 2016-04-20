Реформа таможни выведет из тени "многомиллиардные обороты" - Гройсман

Реформа таможни, которую правительство планирует провести до конца года, позволит вывести из тени многомиллиардные денежные обороты, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге в Киеве.

"Десятки миллиардов сегодня недоплачивается украинской таможней в государственный бюджет. Это напрямую связано с макрофинансовой стабильностью нашего государства, с открытым публичным рынком, на который должны выходить "честные" товары, честно растаможенные. Вопрос работы украинской таможни является одним из приоритетов правительства", - сказал он.

Также премьер отметил, что в течение 14 дней правительство представит план действий по реформированию таможни, и призвал таможенников, которые не собираются следовать новым правилам, покинуть ряды госслужащих.

При этом Гройсман не исключил возможности увольнения главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

"Поживем - увидим", - ответил глава правительства на вопрос журналистов о вероятности увольнения главы ГФС.

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Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что наведение финансового порядка и дисциплины на таможне позволит правительству Украины справиться с существующим дефицитом Пенсионного фонда на уровне 80 миллиардов гривень.

Гройсман назвал недопустимой ситуацию, когда многие вещи осуществляются в ручном режиме. По словам главы правительства, бороться с этим готовы на всех уровнях управления Таможенной службой, включая главу Государственной фискальной службы.