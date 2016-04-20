Банки сократили задолженность по рефинансированию и стабкредитам перед НБУ на 24 миллиарда

Украинские банки за два неполных года сократили задолженность по кредитам рефинансирования и стабилизационным кредитам перед Национальным банком Украины на 24 миллиарда гривень – до 87,3 миллиарда гривень.

Как говорится в презентации НБУ, имеющейся в распоряжении УНИАН, за последний год ни один из действующих банков не увеличил свою задолженность перед регулятором.

Также Нацбанк сообщил, что не оставляет надежды вернуть рефинансирование, которое выдавалось в предыдущие годы. В частности, НБУ совместно с Фондом гарантирования вкладов физлиц работает над реализацией залогов под кредиты в неплатежеспособных банках и надеется получить от реализации этих залогов в текущем году около 12,8 миллиарда гривень.

Нацбанк напомнил, что в середине прошлого года изменил схему предоставления стабкредитов, заменив прежнюю практику принятия решений о приемлемости объекта залога на уровне теруправлений на проверку документов профильными структурами с принятием решения двумя коллегиальными органами.

Также в прошлом году НБУ усовершенствовал стандартные инструменты и механизм регулирования ликвидности. С начала декабря регулятор сократил срок предоставления кредитов через тендеры с 1 года до 90 дней. В качестве обеспечения тендерных кредитов могут приниматься только государственные облигации Украины, депозитные сертификаты НБУ, иностранная валюта и облигации международных финансовых организаций.

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Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования в марте снизился на 566 миллионов гривень, или на 0,6%, – до 97,624 миллиарда гривень.

В 2015 году украинские банки вернули НБУ 8,2 миллиарда гривень по выданным кредитам рефинансирования.