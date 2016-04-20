Объем субсидий на оплату коммуналки уже в 14 раз превысил прошлогодний показатель

Жителям Украины в январе-марте 2016 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 1,8 миллиарда гривень, что более чем в 14 раз больше, чем в январе-марте 2015 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 976,1 миллиона гривень, в сельской – 826,1 миллиона гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-марте текущего года были назначены 1,4 миллиона семей (включая обратившихся за субсидиями в 2015 году, но получившие их только в 2016 году), что составило 114,8% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями. При этом в городской местности субсидии были назначены 909,3 тысячи семей, в сельской – 473,2 тысячи семей. По сравнению с январем-мартом 2015 года, количество семей, которым были назначены субсидии, выросло в 3,5 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в марте 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 4,4 раза – до 1,2 тысячи гривень.

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Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2015 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,4 миллиарда гривень, что на 2 миллиарда гривень, или в 6 раз, больше, чем в 2014 году.