Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,41 за доллар
Официальный курс НБУ на 21 апреля: 100 USD – 2541,1365 гривни; 100 EUR – 2891,5592 гривни; 10 RUR – 3,8481 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2541,1365 (20 апреля – 2544,3478)
100 EUR – 2891,5592 (20 апреля – 2886,0537)
10 RUR – 3,8481 (20 апреля – 3,8758)
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Как сообщал УНИАН, 20 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,35/25,43 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7440/28,8350 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3850 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,4114 гривни/доллар, к этому часу заключено 577 сделок на сумму 430,56 миллиона долларов.