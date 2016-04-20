Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,41 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2541,1365 (20 апреля – 2544,3478)

100 EUR – 2891,5592 (20 апреля – 2886,0537)

10 RUR – 3,8481 (20 апреля – 3,8758)

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,35/25,43 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7440/28,8350 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3850 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,4114 гривни/доллар, к этому часу заключено 577 сделок на сумму 430,56 миллиона долларов.