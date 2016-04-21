Китай для поддержки экономики влил в финансовую систему еще $40 миллиардов
09:07, 21 апреля 2016Финансы
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Отмечается, что днем ранее, 20 апреля, Народный банк Китая влил на рынок более 38 миллиардов долларов.
REUTERS
Народный банк Китая в четверг влил в финансовую систему страны 260 миллиардов юаней (около 40,1 миллиарда долларов) через операции обратного репо, сообщает Прайм.
Согласно сообщению на сайте регулятора, в четверг банк провел операции сроком на семь дней и доходностью 2,25%.
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В среду, 20 апреля, Народный банк предоставил финансовой системе страны еще 38,69 миллиарда долларов через операции обратного репо.
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