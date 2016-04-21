Китай для поддержки экономики влил в финансовую систему еще $40 миллиардов

Народный банк Китая в четверг влил в финансовую систему страны 260 миллиардов юаней (около 40,1 миллиарда долларов) через операции обратного репо, сообщает Прайм.

Согласно сообщению на сайте регулятора, в четверг банк провел операции сроком на семь дней и доходностью 2,25%.

Читайте такжеНародный банк Китая укрепил юань до максимума с начала года

В среду, 20 апреля, Народный банк предоставил финансовой системе страны еще 38,69 миллиарда долларов через операции обратного репо.