ЕК выставила условия для выделения второго транша помощи

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан заявляет, что Еврокомиссия готова выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро при условии выполнения ряда требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хан сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Что касается макрофинансовой помощи, мы готовы двигаться вперед, готовы предоставить второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов, но если будут выполнены оставшиеся условия", - подчеркнул Хан.

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Он заявил, что новое правительство Украины в течение первых 100 дней должно продолжать работать с Международным валютным фондом, должен быть принят закон об энергетическом регуляторе и должен быть снят запрет на экспорт древесины.