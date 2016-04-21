Глава Минфина считает популизмом заявления, что Украина может прожить без МВФ

Заявления политиков о том, что Украина может прожить без Международного валютного фонда, являются популизмом, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, выступая на форуме "Неделя структурных реформ" в Киеве.

"Те, кто говорят, что Украина может прожить без МВФ, на самом деле подразумевают, что Украина может прожить без реформ. То есть без приватизации, без рыночных цен на ресурсы, без реформирования государственных финансов", - сказал министр.

По его словам, при отказе от реформ Украина уже через несколько месяцев столкнется с новым кризисом.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между властями и Советом директоров МВФ.