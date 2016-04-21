Кабмин настаивает на реформе ГФС: повторно направил законопроекты в Раду

Кабинет министров Украины одобрил и отправил на повторное обсуждение в Верховную Раду обновленные редакции проектов законов о реформе Государственной фискальной службы, подготовленные в рамках выполнения программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, пересмотр законопроектов был необходим в связи со сменой правительства.

Подготовленные документы касаются создания единого территориального органа ГФС на уровне регионов с последующей оптимизацией деятельности и сокращением персонала, упрощения административного оспаривания денежных обязательств плательщика, а также размежевания направлений деятельности ГФС с закреплением каждого из направлений за заместителем руководителя службы.

"Министерство финансов активно работает над внедрением институциональных изменений ГФС, которые позволят улучшить качество госуслуг, ликвидировать возможность для субъективизма и коррупции, превратить ГФС из контролирующего органа в сервисную службу, а также выполнить обязательства перед МВФ", - говорится в сообщении Минфина.

В правительстве рассчитывают, что законопроекты будут проголосованы максимально быстро.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что реформа ГФС, и особенно реформа на таможне, является приоритетом финансово-экономического блока правительства.