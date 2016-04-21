Латвийский PrivatBank возглавил бывший топ-менеджер JPMorgan
Назначение Aleksandar Kukic руководителем латвийской "дочки" ПриватБанка позволит банку укрепить новаторские позиции на европейских рынках.
Председателем правления латвийского AS "PrivatBank" назначен бывший Executive Director британского подразделения JPMorgan Aleksandar Kukic. Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, назначение опытного европейского финансиста на должность председателя правления AS "PrivatBank" согласовано Комиссией рынка финансов и капитала Латвии.
"Банковская группа ПриватБанка известна в мире своими инновациями, и познакомившись ближе с работой банка, я был поражен его уникальными технологиями, многие из которых опережают разработки именитых мировых грандов, – заявил новый председатель правления PrivatBank Aleksandar Kukic. – Эти технологии будут востребованы прежде всего европейским рынком, и я уверен, что банк станет одним из ведущих в направлении цифрового банкинга и удобных сервисов для жителей Латвии и ЕС".
Как отмечает пресс-служба украинского ПриватБанка, назначение новым председателем правления PrivatBank банкира с многолетним опытом работы в одном из крупнейших международных банков JPMorgan позволит банку совершенствовать процедуры AML и compliance, учитывая опыт лучших практик американских банков. Кроме этого, учитывая, что основной специализацией г-на Kukic в банке JPMorgan была оценка кредитных рисков банковского сектора, процедуры управления рисками как в латвийском, так и украинском ПриватБанке будут соответствовать лучшим международным стандартам зарубежных банков.
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Согласно данным Ассоциации коммерческих банков Латвии, PrivatBank занимает 9-е место среди всех латвийских банков по размеру капитала и резервов.