Латвийский PrivatBank возглавил бывший топ-менеджер JPMorgan

Председателем правления латвийского AS "PrivatBank" назначен бывший Executive Director британского подразделения JPMorgan Aleksandar Kukic. Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, назначение опытного европейского финансиста на должность председателя правления AS "PrivatBank" согласовано Комиссией рынка финансов и капитала Латвии.

"Банковская группа ПриватБанка известна в мире своими инновациями, и познакомившись ближе с работой банка, я был поражен его уникальными технологиями, многие из которых опережают разработки именитых мировых грандов, – заявил новый председатель правления PrivatBank Aleksandar Kukic. – Эти технологии будут востребованы прежде всего европейским рынком, и я уверен, что банк станет одним из ведущих в направлении цифрового банкинга и удобных сервисов для жителей Латвии и ЕС".

Как отмечает пресс-служба украинского ПриватБанка, назначение новым председателем правления PrivatBank банкира с многолетним опытом работы в одном из крупнейших международных банков JPMorgan позволит банку совершенствовать процедуры AML и compliance, учитывая опыт лучших практик американских банков. Кроме этого, учитывая, что основной специализацией г-на Kukic в банке JPMorgan была оценка кредитных рисков банковского сектора, процедуры управления рисками как в латвийском, так и украинском ПриватБанке будут соответствовать лучшим международным стандартам зарубежных банков.

Читайте также"ПриватБанк" стал единственным банком в топ-20 крупнейших налогоплательщиков Украины

Согласно данным Ассоциации коммерческих банков Латвии, PrivatBank занимает 9-е место среди всех латвийских банков по размеру капитала и резервов.