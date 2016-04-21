Министр финансов рассказал, какие "огромные деньги" Украина должна выплатить по долгам в 2018-2020 годах

Украина должна в 2018-2020 годах выплатить по долгам 18 миллиарда долларов, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, выступая на форуме "Неделя структурных реформ" в Киеве.

"В течение 18-19-20 годов мы должны выплатить 18 миллиардов. Это кумулятивно. Это огромные деньги", - сказал министр.

Он отметил, что, по опыту других страны, это возможно путем привлечения средств на внешних рынках заимствований.

"Но для этого нужно сейчас показать, что мы надежный партнер и выполняем свои обязательства. Тогда нам поверят и в 18-м году, когда мы выйдем на рынки заимствований", - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2015 года составила 65,488 миллиарда долларов, что на 6,19%, или на 4,324 миллиарда долларов, ниже показателя на начало года. В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на эту дату составила 1,572 триллиона гривень, что на 42,78%, или на 470,932 миллиарда гривень, больше показателя на начало года.

В результате проведенной в 2015 году реструктуризации части госдолга, которая предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей на 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование купона на уровне 7,75% годовых, правительство выпустило новые евробонды взамен реструктуризированных и деривативы, привязанные к росту ВВП. Новые облигации выпущены 9 отдельными сериями на общую сумму 11,95 миллиарда долларов и сроками погашения 1 сентября 2019–2027 годов.