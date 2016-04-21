Данилюк заявил о риске невыполнения бюджета, но "как ответственный министр" цифр не назвал

Стресс-тест государственного бюджета Украины показал значительные риски его невыполнения, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, выступая в ходе форума "Неделя структурных реформ" в Киеве.

Министр отметил наличие прогресса за последний год в управлении государственными финансами в виде снижения бюджетного дефицита.

"Но впереди еще много работы. Как ответственный министр финансов не буду называть цифры. Могу только сказать, что стресс-тест бюджета показал наличие значительных рисков невыполнения государственного бюджета", - сказал Данилюк.

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Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2015 года на уровне 45,2 миллиарда гривень, по информации Министерства финансов Украины, составил 57,4% годового планового показателя с изменениями на уровне 78,6 миллиарда гривень. При этом, уровень годового дефицита госбюджета на 32,9 миллиарда гривень ниже аналогичного показателя за 2014 год на уровне 78,1 миллиарда гривень.

По оценкам Национального банка Украины, госбюджет в феврале выполнен с дефицитом 4,9 миллиарда гривень, что обусловило формирование кумулятивного дефицита по итогам января-февраля на уровне 2,4 миллиарда гривень.