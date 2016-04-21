Глава Минфина заявил, что Украина готова к приезду миссии МВФ

Украина готова к приезду миссии Международного валютного фонда, прибытие которой ожидается в ближайшее время.

Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Мы готовы", - сказал министр, отвечая на вопрос о готовности украинских властей к прибытию очередной миссии МВФ, в том числе в части выполнения требований Фонда и согласования проекта меморандума внутри страны.

По его словам, приезд миссии ожидается в ближайшее время, но точная дата пока обсуждается.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинскими властями и Советом директоров МВФ.