Гривня на межбанке укрепилась до 25,39 за доллар

В четверг, 21 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,33/25,39 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5970/28,6650 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3880 гривни/рубль.

Читайте такжеЭксперты объяснили, благодаря чему гривня укрепилась в последние две недели

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,3655 гривни/доллар, к этому часу заключено 36 сделок на сумму 8,55 миллиона доллар.