Гривня на межбанке укрепилась до 25,39 за доллар
13:54, 21 апреля 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5970/28,6650 гривни/евро.
Гривня на межбанке укрепилась до 25,39 за доллар / epizod.com.ua
В четверг, 21 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,33/25,39 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5970/28,6650 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3880 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,3655 гривни/доллар, к этому часу заключено 36 сделок на сумму 8,55 миллиона доллар.
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