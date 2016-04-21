Нацбанк удешевил кредиты для экономики - снизил учетную ставку до 19%

Правление Национального банка Украины приняло решение с 22 апреля 2016 года снизить учетную ставку на 3 п.п. – до 19% годовых с 22% годовых, действующих с 25 сентября 2015 года.

Как сообщили в Национальном банке Украины, решение о либерализации монетарной политики принято в связи с продолжающимся трендом снижения потребительской инфляции, которая по итогам первого квартала текущего года замедлилась до 1,6%, что даже ниже ожиданий регулятора.

«Риски для более высокой инфляции по сравнению с целевыми показателями, сдерживающие смягчение монетарной политики в первом квартале, со времени предыдущего заседания правления НБУ по монетарным вопросам существенно ослабли», - сказала в ходе брифинга глава НБУ Валерия Гонтарева.

В частности, она отметила, что политическое напряжение снизилось благодаря формированию нового правительства, а внешние риски - благодаря восстановлению транзита украинских товаров через Российскую Федерацию и постепенный рост цен на отечественный экспорт.

В то же время, как подчеркнула глава НБУ, сегодня ключевым риском остается задержка с возобновлением сотрудничества с Международным валютным фондом, а также важна решимость сформированного правительства продолжать реформы.

Помимо снижения учетной ставки Нацбанк принял решение усовершенствовать операционный дизайн монетарной политики, и теперь процентная ставка по ключевому инструменту монетарной политики по размещению депозитных сертификатов на двухнедельный срок будет устанавливаться на одном уровне с учетной ставкой.

По информации НБУ, установление единой ставки обеспечит управление краткосрочными ставками на межбанковском денежно-кредитном рынке, а в дальнейшем изменение учетной ставки с последующим изменением межбанковских ставок будет способствовать изменению ставок по другим финансовым активам: государственными ценными бумагами, ставкам банков по кредитам и депозитам.

Также Нацбанк оптимизировал процедуры и набор инструментов управления ликвидностью. В частности, НБУ зафиксировал коридор процентных ставок по инструментам постоянного доступа на уровне учетной ставки плюс/минус 2 процентных пункта, при этом верхней границей является ставка по кредитам овернайт, нижней - ставка по депозитным сертификатам овернайт. Помимо этого, НБУ отменил регулярное проведение тендеров по размещению депозитных сертификатов на сроки, отличающиеся от двух недель, чтобы стимулировать развитие межбанковского кредитного рынка и усиливать четкость сигналов по изменению в монетарной политике. При этом, все операции НБУ по предоставлению ликвидности отныне будут проводиться по единой ставке, которая будет равняться ставке по кредитам овернайт. Также регулятор устранил возможность досрочного погашения своих депозитных сертификатов.

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Как сообщал УНИАН, правление НБУ 3 марта приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 22% годовых и анонсировало следующее заседание по вопросам монетарной политики 21 апреля.

Нацбанк с 4 марта 2015 года повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее.

С 28 августа Национальный банк снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября - до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.

Эксперты прогнозировали, что Нацбанк 21 апреля может принять решение о снижении учетной ставки на 2-3 процентных пункта, или до 19-20% годовых, поскольку большинство факторов, сдерживающих смягчение монетарной политики, потеряли актуальность.