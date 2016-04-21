Гонтарева изменила обещания по наполнению золотовалютных резервов

Национальный банк Украины снизил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец года до 18,7 млрд долл. с 19,6 млрд долл., прогнозируемых ранее.

«Правление Национального банка сегодня было вынуждено снизить прогноз по уровню резервов на конец года с 19,6 млрд долл. до 18,7 млрд долл.», - сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева на брифинге.

При этом она подчеркнула, что ключевым условием роста резервов является возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2016 года, по предварительным данным, составили 12,722 млрд долл., что на 768 млн долл., или на 5,7%, ниже показателя на 1 марта на уровне 13,490 млрд долл.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 млрд долл., – до 13,3 млрд долл. на 1 января 2016 года.