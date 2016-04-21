Министр финансов Украины Александр Данилюк поддерживает идею ликвидации налоговой милиции, которую ранее уже озвучивал на посту премьер-министра Украины Арсений Яценюк.

"Налоговая милиция - враг номер один. Надо набраться сил и ликвидировать ее", - сказал Данилюк, выступая на форуме "Неделя структурных реформ" в Киеве.

По его мнению, назначение руководителей налоговых и таможенных органов должно происходить посредством открытых конкурсов.

Также министр сообщил о намерениях проанализировать работу Государственной фискальной службы в целом. При этом он отметил, что анализ начнется со структуры работы службы, а в дальнейшем не исключены кадровые решения в отношении ее руководства.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины одобрил и отправил на повторное обсуждение в Верховную Раду обновленные редакции проектов законов о реформе Государственной фискальной службы, подготовленные в рамках выполнения программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. Пересмотр проектов был необходим в связи со сменой правительства.

Подготовленные документы касаются создания единого территориального органа ГФС на уровне регионов с последующей оптимизацией деятельности и сокращением персонала, упрощения административного оспаривания денежных обязательств плательщика, а также размежевания направлений деятельности ГФС с закреплением каждого из направлений за заместителем руководителя службы.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что реформа ГФС, и особенно реформа на таможне, является приоритетом финансово-экономического блока правительства.