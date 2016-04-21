Министр финансов вспомнил об офшорных компаниях, внес в декларацию и извинился за "ошибку"

Министр финансов Александр Данилюк, который ранее отрицал занятие предпринимательской деятельностью с 2010 года, изменил свою декларацию, внеся в нее 2 компании, зарегистрированные на Кипре, и 1 - на Каймановых островах.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Я вношу изменения в свою декларацию, и хочу принести свои извинения обществу - все эти данные должны быть корректно задекларированы мной "с первой попытки”. Я не занимался бизнесом с момента переезда в Украину в 2010 году, а потому не имел и не имею конфликта интересов во время пребывания на госслужбе. Но, согласно полученной информации, я до сих пор остался формально директором в трех компаниях - две компании на Кипре и одна на Каймановых островах. Они входили в группу компаний, которой я руководил как один из директоров - то есть как наемный менеджер, действовавший в интересах инвесторов. Я дал инструкции по выводу меня из руководящих должностей - и мои бывшие партнеры вместе с юристами завершают соответствующие процедуры”, - написал он.

Также министр подчеркнул, что не внес компании в декларацию, поскольку рассчитывал на своих партнеров по инвестиционному бизнесу, которые должны были вывести его из руководящего состава.

“Именно поэтому я сознательно провожу работу над своими ошибками, и публично отчитываюсь о них, чтобы 1) не давать своим оппонентам рычаг для давления на меня и тем самым ставить палки в колеса важным реформам; и 2) служить примером открытости для других. Только так!”, - отметил Данилюк.

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Как сообщал УНИАН, новоназначенный министр финансов Украины Александр Данилюк подвергся критике народных депутатов по поводу сокрытия аффилированных с ним офшорных компаний.

Данилюк отрицал обвинения в коррупции и сокрытии капиталов в офшорах, а также утверждал, что не занимается предпринимательской деятельностью с 2010 года.

Министр подчеркивал, что работал в бизнесе большую часть своей жизни, но делал это за границей, прозрачно и чисто.

Президент Украины Петр Порошенко намерен до 1 июня подготовить проекты законов о деофшоризации украинской экономики и вынести их на рассмотрение Верховной Рады. Законы будут подготовлены с привлечением мировых консультантов и аудиторов.

Также президент 18 апреля президент утвердил концепцию деофшоризации и призвал Государственную фискальную службу, Министерство финансов, Администрацию президента и Верховную Раду предпринять шаги для прекращения практики использования офшорных компаний для минимизации уплаты налогов внутри государства.

В начале апреля в мире разразился «офшорный скандал» из-за обнародования результатов финансовых расследований «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), фигурантами которых стали ведущие политики и публичные люди во многих странах, включая Украину.

В публикациях, основанных на документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, речь идет о создании офшорных компаний богатыми и влиятельными людьми во всем мире, которые скрывали свои доходы.

Согласно материалам, одним из фигурантов расследований стал также президент Украины. По информации журналистов, он основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации. В то же время Порошенко и его советники заверяют, что офшоры не создавались с целью уклонения от уплаты налогов или любых других обязательств.