Нацбанк сохранил свой прогноз по инфляции и ВВП

Национальный банк Украины сохранил прогнозы на 2016 год по росту реального ВВП страны на 1,1% при потребительской инфляции на конец года на уровне 12%.

Как сообщили в НБУ, также сохраняются прогнозы на 2017 год, согласно которым регулятор ожидает роста реального ВВП на 3% и потребительскую инфляцию на конец года на уровне 8%.

Как отметила в ходе брифинга глава НБУ Валерия Гонтарева, большинство факторов, которые обусловили инфляцию на уровне ниже ожиданий регулятора в первом квартале, имеют краткосрочный характер.

«В течение следующих кварталов с высокой вероятностью их влияние может нивелироваться. В то же время, дезинфляционный тренд будет поддерживать проведение взвешенной фискальной политики и эффект от укрепления обменного курса гривни в марте-апреле 2016 года», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в целом за 2015 год по сравнению с предыдущим годом (в постоянных ценах 2010 года), без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилось до 9,9% с 6,8% годом ранее. Номинальный ВВП по итогам года в фактических ценах составил 1,979 трлн грн, на душу населения – 46,201 тыс. грн.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк ожидает роста ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.

В Украине в марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2016 года, зафиксирована инфляция на уровне 1% после дефляции на уровне 0,4% в феврале к январю 2016 года.

Инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) ускорилась до 43,3% по сравнению с инфляцией на уровне 24,9% в 2014 году, достигнув максимального значения за последние 20 лет.