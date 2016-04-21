Гонтарева анонсировала отмену валютных ограничений после возобновления сотрудничества с МВФ

Национальный банк Украины анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Правление Национального банка Украины считает, что текущие экономические условия и баланс рисков позволяют продолжить либерализацию валютного рынка после возобновления сотрудничества с МВФ», - сообщили в НБУ.

Нацбанк напомнил, что после усиления напряжения на валютном рынке в январе-феврале, в марте ситуация стабилизировалась благодаря росту спроса на украинский экспорт, что создало условия для укрепления гривни.

Как сообщила в ходе брифинга глава НБУ Валерия Гонтарева, в рамках либерализации валютного рынка регулятор планирует отменить запрет на репатриацию дивидендов по результатам оценки объемов дивидендов к выплате.

По ее словам, в ближайшее время НБУ обяжет банки собрать заявки клиентов относительно их намерений по выплатите дивидендов в иностранной валюте и предоставить эти данные в НБУ. «После получения информации о планируемом объеме выплаты дивидендов, НБУ определит график их осуществления. При этом, воспользоваться этой возможностью клиенты банков смогут только после завершения второго пересмотра программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом», - сказала Гонтарева.

Также глава НБУ сообщила, что после возобновления сотрудничества с МВФ регулятор намерен продолжить либерализацию валютного рынка согласно «дорожной карте».

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году планирует постепенную отмену введенных в 2014-2015 годах валютных ограничений в соответствии с темпами реализации предварительных условий, предусмотренных в согласованной с Международным валютным фондом «дорожной карте».

С 5 марта регулятор повысил лимит выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы до 500 тыс. грн в гривне и до эквивалента 50 тыс. грн в валюте на одного клиента в сутки, а также лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 6 тыс. грн в день.

При этом НБУ на три месяца продлил основные валютные ограничения для бизнеса, включая обязательную продажу 75% валютной выручки и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам, а также запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам, запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам, обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.