Миссия МВФ настроена приехать в Украину как можно скорее - глава НБУ

Миссия Международного валютного фонда настроена приехать в Украину как можно скорее, сообщила сегодня журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

"Я встречалась в Вашингтоне с Кристин Лагард (директор-распорядитель Фонда), Всемирным банком. Могу вам сказать, что миссия МВФ настроена приехать в Украину как можно скорее", - сказала Гонтарева.

По ее словам, это зависит от Министерства финансов, и как только оно подтвердит свою готовность, миссия прибудет в Киев.

При этом глава НБУ отметила, что по результатам обсуждения визита миссии МВФ с министром финансов Украины Александром Данилюком и первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым можно рассчитывать, что это произойдет в ближайшее время.

Сегодня, 21 апреля, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил журналистам, что Украина готова к приезду миссии Международного валютного фонда, прибытие которой ожидается в ближайшее время, но точная дата пока обсуждается.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинскими властями и Советом директоров МВФ.