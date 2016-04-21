Международные резервы России за неделю сократились на $1,7 миллиарда

Международные резервы России с 8 по 15 апреля сократились на $1,7 млрд и составили $386,2 млрд, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Центробанка России.

По состоянию на 8 апреля, международные резервы составляли $387,9 млрд.

Читайте такжеРоссиян предупредили об угрозе вечной стагнацииМеждународные резервы - это высоколиквидные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования и пр.