Европейский центробанк оставил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк по итогам заседания оставил базовую процентную ставку на нулевом уровне, также ЕЦБ сохранил ставку по депозитам на отметке минус 0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам — 0,25% годовых, передает Reuters.

Такое решение ЕЦБ в целом было ожидаемым.

ЕЦБ подтвердил объем ежемесячного выкупа активов в рамках программы количественного смягчения на уровне €80 млрд.

Читайте такжеЕвропейский центробанк не исключает введение отрицательных процентных ставокГлава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам заседания сообщил, что европейский центробанк начнет скупку корпоративных облигаций зоны евро в июне текущего года.

Драги отметил, что детали скупки корпоративных бондов будут обнародованы позднее.

По его словам, срок обращения корпоративных облигаций, в том числе, бондов страховых компаний, может составлять до 30 лет, и операции будут вестись в счет 80 миллиардов евро, ежемесячно выделяемых ЕЦБ на скупку активов.

ЕЦБ сообщил в прошлом месяце, что будет покупать облигации компаний из зоны евро, имеющих инвестиционный рейтинг.

Европейский центральный банк 10 марта 2016 года впервые в истории зоны евро объявил о понижении базовой процентной ставки до 0% для стимулирования экономики региона, восстановление роста которой тормозит.