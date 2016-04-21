Депутаты отказались поднять порог криминальной ответственности за неуплату налогов

Верховная Рада Украины отправила на доработку в профильный комитет законопроект, который поднимает порог криминальной ответственности за неуплату налога, а также запрещает возбуждать уголовные дела до момента согласования налогового обязательства.

За соответствующее решение в отношении законопроекта №3448 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уголовного производства в налоговых отношениях и вопросам администрирования налогов и сборов» проголосовали 269 депутатов, после того, как за его поддержку в первом чтении отдали голоса 162 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Соавтор законопроекта депутат Андрей Журжий (Самопомощь) заявил, докладывая по законопроекту, что налоговая милиция злоупотребляет своими правами по возбуждению уголовных дел за неуплату налогов до момента согласования налогового обязательства. Однако подавляющее количество таких дел закрывается на стадии расследования. По словам Журжия, это делается для давления на бизнес, а данный законопроект призван изменить ситуацию. «Этот законопроект направлен на то, чтобы остановить вакханалию и вносит изменения, которые устанавливают, что не может быть возбуждено уголовное дело по 212 статье до момента согласования налогового обязательства», - сказал Журжий.

Также повышается порог криминальной ответственности в два раза по статьям 212 и 212-1 КК. Речь идет о поднятии с 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан размера фактического непоступления в бюджет налогов, сборов, единого социального взноса и страховых взносов на пенсионное страхование, после которого могут возбуждаться криминальные дела. По словам депутата, это позволит сократить давление на бизнес, а также сократить 3-4 тыс. налоговых милиционеров.

Как сообщал УНИАН, по словам Андрея Журжия, нынешняя налоговая милиция является неэффективным органом. В частности, депутат сообщал, что 75% дел, возбуждаемых данной структурой, закрываются, не доходя до суда. А из тех 25%, что направляются в суд, 70% закрываются после их рассмотрения. В целом налоговая милиция возместила убытков на 521 млн грн в 2015 году. При этом общий бюджет налоговой милиции в 2015 году только на зарплату со всеми начислениями составил около 600 млн грн.

Министр финансов Украины Александр Данилюк поддерживает идею ликвидации налоговой милиции.