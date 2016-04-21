НБУ купил сегодня у банков $52 миллиона
18:36, 21 апреля 2016Финансы
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Средневзвешенный курс аукциона составил 25,3906 грн/долл., а общий объем принятых заявок участников рынка – 60,2 млн долл.
Объем принятых заявок участников рынка составил 60,2 млн долл. / ednist.info
Национальный банк Украины на аукционе сегодня, 21 апреля, купил у банков 52,2 млн долл.
Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,3906 грн/долл., а общий объем принятых заявок участников рынка – 60,2 млн долл.
По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 14:00 установились на уровне 25,33/25,39 грн/долл.
Средневзвешенный курс на межбанке, по данным НБУ, к этому часу установился на уровне 25,3718 грн/долл., участники рынка заключили 212 сделок на сумму 59,35 млн долл.
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