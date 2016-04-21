НБУ купил сегодня у банков $52 миллиона

Национальный банк Украины на аукционе сегодня, 21 апреля, купил у банков 52,2 млн долл.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,3906 грн/долл., а общий объем принятых заявок участников рынка – 60,2 млн долл.

По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 14:00 установились на уровне 25,33/25,39 грн/долл.

Средневзвешенный курс на межбанке, по данным НБУ, к этому часу установился на уровне 25,3718 грн/долл., участники рынка заключили 212 сделок на сумму 59,35 млн долл.