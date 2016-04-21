Украина прошла первый аудит торговой политики в ВТО

Украина прошла первый аудит торговой политики после вступления во Всемирную торговую организацию в 2008 году, который проходил 19-21 апреля в Женеве (Швейцария), сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, украинская делегация презентовала достижения в торговой политике, включая имплементацию соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, а также соглашений ВТО о государственных закупках и интеллектуальной собственности.

Кроме того, возглавляющая делегацию торговый представитель Украины Наталья Микольская проинформировала членов ВТО о дальнейших планах правительства в реформировании торгового и инвестиционного режимов.

В обсуждении отчетов правительства Украины и секретариата ВТО приняли участие 26 членов организации, среди которых: США, ЕС, Канада, Швейцария, Норвегия, Австралия, Япония, Китай, Индия, Нигерия, Аргентина, Бразилия, Мексика, Турция, Китай, Сингапур, Таиланд, Эль Сальвадор, Колумбия, Новая Зеландия, Грузия, Российская Федерация, Молдова, Эквадор, Черногория, Гватемала.

Также в Минэкономразвития отметили, что в своих выступлениях члены ВТО позитивно оценили достижения Украины в торговой политике.

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Как сообщал УНИАН, Украина на заседании Совета по торговле товарами ВТО выдвинула требование к России немедленно устранить все торговые ограничения, включая блокирование транзита.

Требование Украины поддержали 8 членов "Большой двадцатки" - Евросоюз, США, Канада, Австралия, Япония, Турция, Швейцария и Южная Корея.

Украина стала членом ВТО 16 мая 2008 года.

Справка УНИАН. Обзоры торговой политики ВТО являются регулярными и дают возможность обсудить цели и качество мер, принимаемых правительствами членов ВТО в сфере торговли, их политику и потребности, а также дают возможность развернуть дискуссию и обеспечить обратную связь в эффективности торговой политики и возможностях ее совершенствования.

Частота таких осмотров зависит от размера страны. Четыре крупнейших мировых трейдера (ЕС, США, Япония и Китай) проходят процедуру примерно раз в два года. Следующие 16 членов ВТО (учитывая их долю в мировой торговле) пересматриваются каждые четыре года. Остальные члены, в том числе и Украина, пересматриваются каждые шесть лет с возможностью длительного переходного периода для наименее развитых стран.