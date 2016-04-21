Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2537.3655 (21 апреля – 2541.1365)

100 EUR – 2881.1785 (21 апреля – 2891.5592)

10 RUR – 3.9021 (21 апреля – 3.8481)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,33/25,39 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6150/28,6780 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3850/0,3860 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,3737 грн/долл., к этому часу заключено 465 сделок на сумму 564,52 млн долл.