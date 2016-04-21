Гройсман: объем теневых платежей на таможне - 50 миллиардов гривень в год

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Ни страну, ни меня лично не устраивает, какая ситуация происходит на нашей таможне", - заявил премьер-министр.

И также отметил, что по расчетам экспертов, в теневых потоках находится не менее 20% всех платежей, которые сегодня осуществляются на таможне. В результате, ежегодно Государственный бюджет страны недополучает около 50 млрд. грн. При этом дефицит Пенсионного фонда в Украине составляет 80 млрд.

Читайте такжеУкраина готова продемонстрировать решительность в реализации реформ - Порошенко

"Задача абсолютно простая - максимум за квартал, за три месяца, построить качественную систему управления рисков, ликвидировать теневые схемы, обеспечить качественный мониторинг и обеспечить техническими средствами таможенные переходы, построить качественное взаимодействие с пограничной службой и также с другими правоохранительными структурами", - заявил глава правительства.

А также поручил в течение двух недель найти решение по доработке автоматизированной системы управления рисками. "Должны его принять и найти ресурс на внедрение системы", - отметил он.

Читайте такжеРеформа таможни выведет из тени "многомиллиардные обороты" - Гройсман

"Показателями нашего результата станут улучшение климата и увеличение поступлений в бюджет. Мы приняли решение: все будут платить в бюджет честно, и никто не будет на этом зарабатывать", - подчеркнул Гройсман.